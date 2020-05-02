Леонков рассказал о технологии повышения «живучести» стволов артиллерии

Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ, входит в научный дивизион «Росатома») предложили новую технологию, которая повысит сроки службы стволов пушек и гаубиц. Речь идет о нанесении специального покрытия на внутренние поверхности стволов артиллерийских орудий.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Экономикой сегодня» отметил, что повышение «живучести» стволов артиллерии — стратегическая задача для Минобороны России.

«Не знаю, что они там конкретно разработали, но это направление важно для нас. Здесь уже используется технология НПО «Прибор», в рамках которой предложено боеприпасы калибров в 30 миллиметров оснащать специальным пластиковым ведущим устройством», — рассказал специалист.

Благодаря этой технологии, срок службы ствола повысился вдвое, поэтому такие решения принципиально важны для выстраивания долгосрочной стратегии Минобороны РФ. Срок работы ствола существенно сказывается в условиях военного времени, когда каждый ствол на счету, а частая их смена является затратной, объяснил Леонков.

Разработки НПО «Прибор» абсолютно не влияют на стрельбу из автоматических авиапушек — здесь как раз и применяются эти приемы по боеприпасам калибром в 30 миллиметров. Также подобные пушки применяются в сухопутных войсках и на кораблях ВМФ.

Материалы и сплавы, использованные при изготовлении ствола, при специальной обработке могут прослужить гораздо дольше, чем после классического варианта обработки и закалки артиллерийских орудий или орудий, которые используются на основных боевых танках, объяснил военный эксперт. Именно поэтому оружейные фирмы при разработке стволов пишут сроки, когда он должен быть заменен.