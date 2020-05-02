Леонков рассказал о технологии повышения «живучести» стволов артиллерии
Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ, входит в научный дивизион «Росатома») предложили новую технологию, которая повысит сроки службы стволов пушек и гаубиц. Речь идет о нанесении специального покрытия на внутренние поверхности стволов артиллерийских орудий.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Экономикой сегодня» отметил, что повышение «живучести» стволов артиллерии — стратегическая задача для Минобороны России.
«Не знаю, что они там конкретно разработали, но это направление важно для нас. Здесь уже используется технология НПО «Прибор», в рамках которой предложено боеприпасы калибров в 30 миллиметров оснащать специальным пластиковым ведущим устройством», — рассказал специалист.
Благодаря этой технологии, срок службы ствола повысился вдвое, поэтому такие решения принципиально важны для выстраивания долгосрочной стратегии Минобороны РФ. Срок работы ствола существенно сказывается в условиях военного времени, когда каждый ствол на счету, а частая их смена является затратной, объяснил Леонков.
Разработки НПО «Прибор» абсолютно не влияют на стрельбу из автоматических авиапушек — здесь как раз и применяются эти приемы по боеприпасам калибром в 30 миллиметров. Также подобные пушки применяются в сухопутных войсках и на кораблях ВМФ.
Материалы и сплавы, использованные при изготовлении ствола, при специальной обработке могут прослужить гораздо дольше, чем после классического варианта обработки и закалки артиллерийских орудий или орудий, которые используются на основных боевых танках, объяснил военный эксперт. Именно поэтому оружейные фирмы при разработке стволов пишут сроки, когда он должен быть заменен.
«Такая технология различна для гладкоствольной и нарезной артиллерии, причем гладкоствольная артиллерия дешевле. Кроме того, это та артиллерия, которая позволяет выпускать не только снаряды, но и ракетные снаряды, выходящие через ствол танков и имеющие больший радиус поражения», — заключил военный эксперт.