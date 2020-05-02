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Малянов назвал фильм "Шугалей" честным рассказом о преступлениях ПНС Ливии

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20:18   2 Мая 2020
Политика

Малянов назвал фильм "Шугалей" честным рассказом о преступлениях ПНС Ливии

Малянов назвал фильм "Шугалей" честным рассказом о преступлениях ПНС Ливии

Фильм "Шугалей" отразил всю грязную политику США в Ливии, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Малянов.

По словам журналиста, который лично ездил в Ливию, чтобы встретиться с пленными социологами из РФ, кинокартина получилась интересной, честной и смелой. В фильме отражено, что полиция в Триполи никаких прав не имеет, а внутри группировок боевики дерутся за власть — все именно так и происходит на самом деле, говорит Малянов.

Вмешательство США в дела Ливии — это не выдумка. Корреспонденты ФАН, приехавшие в страну, лично в этом убедились. Американцы очень активно вмешиваются в процессы ливийского кризиса, запрещают неугодные им встречи, а попытки ливийского народа хотя бы пообщаться с представителями России жестоко караются.

Честно показана грязная политика Америки и террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Малянов подчеркнул, что реальностью сегодняшнего дня являются и издевательства в тюрьмах, и отчаяние жителей, и беспредел боевиков в Ливии.

Специалисты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан поехали в Ливию около года назад. Террористы ПНС Ливии похитили их и бросили в тюрьму "Митига", которая славится своей жестокостью.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #фильм #Шугалей

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