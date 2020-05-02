Холдинг Уоррена Баффета лишился почти $50 млрд из-за коронавируса

Компания Berkshire Hathaway, которой руководит инвестор Уоррен Баффет, потеряла около 50 млрд долларов в первом квартале текущего года из-за последствий от пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует корпоративная отчетность холдинга.

Так, по итогам периода, завершившегося 31 марта 2020 года, убытки Berkshire Hathaway составили 49,7 млрд долларов США. За аналогичный трехмесячный период 2019-го аналитики оценивали прибыль компании в 21,7 млрд долларов. По данным телеканала CNN, холдинг ни разу за всю свою историю не информировал о таких масштабных убытках.

В холдинге объяснили, что причиной такой динамики стало стремительное распространение коронавирусной инфекции по всему миру. Меры, принятые властями США по борьбе с заболеванием, оказали существенное влияние на работу Berkshire Hathaway, констатировали представители компании.

Berkshire Hathaway является владельцем крупных пакетов акций в десятках компаний. В их числе авиакомпании, банки и производители техники. На фоне серьезного ущерба, нанесенного американской экономике в условиях COVID-19, курс акций многих предприятий значительно снизился.