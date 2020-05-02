Спасатели вытащили тонущего рыбака из ледяной воды в Москве

Пожилой мужчина чуть не погиб во время рыбалки на северы Москвы. Спасатели вытащили тонущего рыбака из ледяной воды во время режима самоизоляции.

Бдительные спасатели станции "Левобережная" обнаружили тонущую лодку с рыбаком в Бутаковском заливе 2 мая. Столичные сотрудники МЧС вытащили пожилого гражданина из ледяной воды на севере Москвы во время самоизоляции. Спасатели доставили промокшего и замершего гражданина на станцию, где оказали ему первую помощь.

Пожилой мужчина рассказал, что вышел рыбачить и не заметил пробоину в лодке. Вода начала пробиваться и судно стало тонуть, подчеркнул спасенный гражданин. Рыбак отогрелся и отказался от дальнейшей госпитализации. Правоохранители составили на гражданина протокол за нарушение самоизоляции.