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20:16   2 Мая 2020
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Спасатели вытащили тонущего рыбака из ледяной воды в Москве

Спасатели вытащили тонущего рыбака из ледяной воды в Москве

Пожилой мужчина чуть не погиб во время рыбалки на северы Москвы. Спасатели вытащили тонущего рыбака из ледяной воды во время режима самоизоляции.

Бдительные спасатели станции "Левобережная" обнаружили тонущую лодку с рыбаком в Бутаковском заливе 2 мая. Столичные сотрудники МЧС вытащили пожилого гражданина из ледяной воды на севере Москвы во время самоизоляции. Спасатели доставили промокшего и замершего гражданина на станцию, где оказали ему первую помощь.

Пожилой мужчина рассказал, что вышел рыбачить и не заметил пробоину в лодке. Вода начала пробиваться и судно стало тонуть, подчеркнул спасенный гражданин. Рыбак отогрелся и отказался от дальнейшей госпитализации. Правоохранители составили на гражданина протокол за нарушение самоизоляции.

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Автор: Руслан Неглинный
#спасатели #рыбак #добро

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