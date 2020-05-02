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19:56   2 Мая 2020
Общество

Попова заявила об отсутствии COVID-19 в РФ до марта

Попова заявила об отсутствии COVID-19 в РФ до марта

Коронавирусной инфекции в России не было до марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавируса нового типа, пандемия которого охватила сейчас почти всю планету, в России не было до марта. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Попова в интервью Наили Аскер-заде. По мнению руководителя федеральной службы, это доказывается наличием иммунитета к COVID-19 только у небольшой доли граждан.

Выздоровление от коронавируса занимает долгое время, поэтому прирост иммунизированной популяции пока не очень высок, подчеркнула Попова. Она добавила, что зачастую инфекция приводит к тяжелой пневмонии, а это ее лечение так же не проходит быстро. По последней официальной информации, в России выздоровело после заражения COVID-19 15 031 человек. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #роспотребнадзор #коронавирус

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