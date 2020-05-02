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 Актер Полухин назвал судьбу прототипа главного героя фильма "Шугалей" лейтмотивом картины

Актер Полухин назвал судьбу прототипа главного героя фильма "Шугалей" лейтмотивом картины
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19:46   2 Мая 2020
Общество

Актер Полухин назвал судьбу прототипа главного героя фильма "Шугалей" лейтмотивом картины

Актер Полухин назвал судьбу прототипа главного героя фильма "Шугалей" лейтмотивом картины

Исполнитель главной роли в фильме "Шугалей" Кирилл Полухин прокомментировал работу над фильмом.

Картина повествует не столько о сложившейся ситуации в Ливии, сколько о человеке и его судьбе. Известный в РФ актер Кирилл Полухин заметил, что проект был достаточно сложным. Однако, несмотря на это, кино получилось хорошим и показало реалии, с которыми пришлось столкнуться социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, передает ФБА "Экономика сегодня".

Лента "Шугалей" рассказывает зрителю историю двух ученых, которые отправились в Триполи в мае 2019 года. Практически сразу их похитили боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии. Мужчины уже больше года отбывают заключение по неясным обвинениям в неофициальной тюрьме "Митига", известной своими тяжелыми условиями содержания.

Посмотревшие премьеру россияне остались под большим впечатлением. Они написали в социальных сетях множество положительных отзывов. Чаще всего пользователи рунета хвалили документальность, эмоциональность и внешние составляющие кинокартины. Многие также отметили, что прониклись историей социологов, чья судьба продолжает развиваться и в реальном времени.

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Автор: Илья Романович
#фильм #актер #Шугалей

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