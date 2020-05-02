Зеленский заявил, что украинцы не должны погибать из-за политики

Народ Украины не должен умирать ради каких-либо идеологических или политических "целей", заявил президент страны Владимир Зеленский.

Украина обязана эффективно расследовать события, которые произошли 2 мая 2014 года в Одессе. Украинский лидер подчеркнул, что расследование должно быть беспристрастным.

Также Зеленский призвал сделать все возможное, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась. Украина должна быть не землей раздора, а процветающей страной.

После госпереворота на Украине радикалы "евромайдана" столкнулись с активистами "антимайдана" на Куликовом поле в Одессе. Радикалы подожгли Дом профсоюзов, где находились представители "антимайдана". Людей, которые выбегали из огня, расстреливали. Погибли 48 человек.