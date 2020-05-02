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19:18   2 Мая 2020
Общество

Режиссер Копылов: фильм "Шугалей" отстаивает идеологические интересы россиян

Режиссер Копылов: фильм "Шугалей" отстаивает идеологические интересы россиян

Новая история кинематографа зарождается уже сегодня, на это указывает фильм "Шугалей", заметил режиссер Игорь Копылов.

Выпущенная в прокат картина интересна тем, что демонстрирует события, которые не прекращают развиваться в реальном времени, заметил Копылов в комментарии изданию Nation News. Съемочная группа, которая работала над "Шугалеем", смогла передать саму суть истории. Этот тезис подтверждают отклики, которые оставили зрители после премьеры фильма.

"Эта история совершенно уникальная. Я абсолютно серьезно говорю. Когда на наших глазах рождается жанр исторического кино, который рассказывает о событиях, происходящих в данную минуту", — объяснил свою позицию режиссер фильма "Ржев".

В основе фильма лежит реальная история российских социологов, которые отправились в Триполи для проведения исследования. Однако практически сразу их взяли в плен боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии. Их не остановило то, что мужчины имели все необходимые для нахождения на территории Ливии документы и разрешение на проведение исследования. Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в незаконном заключении уже практически год, их держат в неофициальной тюрьме "Митига".

Посмотревшие кино россияне не скупились на положительные отзывы. Пользователи социальных сетей писали, что "Шугалей" стал реальной "бомбой", и это касается как эмоционального воздействия, так и содержания. Также зрителей зацепил высокий уровень документальной достоверности, который очевиден при просмотре фильма. 

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Автор: Ирина Большунова
#фильм #отзыв #Шугалей

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