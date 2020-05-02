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18:47   2 Мая 2020
Армия

Женщина из ЛНР пострадала в результате обстрела ВСУ

Женщина из ЛНР пострадала в результате обстрела ВСУ

Украинские военные в очередной раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. ВСУ обстреляли территорию ЛНР.

Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, атаке подвергся поселок Донецкий в ЛНР. Силовики вели огонь из БМП-2, которая находилась в направлении населенного пункта Новостошковское, сообщает ФАН.

В результате атаки пострадала местная жительница 1951 года рождения. Медики диагностировали у нее ранение предплечья.

За последнее время это далеко не первое нарушение режима прекращения огня со стороны украинских военных. Силовики игнорируют имеющиеся договоренности и продолжают стягивать тяжелую технику к линии соприкосновения в Донбассе.

Вооруженное противостояние в рамках гражданской войны вспыхнуло в 2014 году после госпереворота на Украине. Донецк и Луганск заявили о желании освободиться из-под украинской власти. В ответ на это новое украинское руководство направило войска на восток страны.

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Автор: Василий Пименов
#всу #лнр #обстрел

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