Фильм "Шугалей" станет первооткрывателем нового жанра киноискусства

Показ фильма "Шугалей" стартовал в России 1 мая. Кинокартину оценил корреспондент ФАН Альгис Микульскис, который в прошлом году побывал в командировке в Ливии и знает о ситуации в этой стране не понаслышке.

По словам Микульскиса, он будто оказался в том времени, когда находился в Триполи. Это свидетельствует о том, что история, рассказанная в фильме, передана максимально достоверно.

Сюжет кинокартины строится на истории социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые проводили исследование в Ливии весной 2019 года и были похищены террористами. Боевики представляют интересы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое всячески избегает контактов по сложившейся ситуации.

Микульскис отметил, что фильм "Шугалей" интересен с первых минут, а напряжение сохраняется до самого конца. Наиболее точно передано чувство тревоги, которое возникает у любого находящегося в Триполи. Журналист полагает, что кинокартина может стать зачинателем нового жанра — "художественной документалистики".

Под этим определением подразумевается то, что в фильме описываются события, происходящие прямо сейчас. Это значит, что ни создатели фильма, ни зритель не знают, чем на самом деле закончится эта история. Вместе с этим остается надежда, что все завершится хорошо.

По мнению корреспондента ФАН, фильм должен выполнить свою прикладную функцию и повлиять на общественное мнение, ведь зло должно быть побеждено.