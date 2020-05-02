Собянин готов продолжить работу даже в случае заражения коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности продолжить работать даже в случае заражения коронавирусом. Его кабинет оборудован всем необходимым для этого.

Столичный градоначальник не исключил возможность заражения инфекцией, поэтому рассчитывает, что у него болезнь будет проходить в легкой форме. В таком случае не будет никаких особых ограничений и можно будет продолжить работу. Кабинет мэра Москвы приспособлен для того, чтобы болеть и работать. Подробнее об этом — в материале ФАН.

Он отметил, что столичные власти продолжают работать в круглосуточном режиме. Специфика работы мэра крупного города не позволяет ему постоянно находиться в кабинете, поэтому приходится принимать некоторые решения на местах, соблюдая меры предосторожности.

Сейчас в России зафиксировано более 124 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 15 тысяч граждан вылечились, 1,2 тысячи зараженных скончались.