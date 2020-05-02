Россияне воодушевились фильмом "Шугалей" и призвали МИД вызволить социологов из Ливии

Премьера художественного фильма "Шугалей" взбудоражила российский сегмент интернета. Пользователи Сети призвали МИД РФ закончить историю "хэппи-эндом" в реальной жизни.

Картина рассказывает историю группы российских социологов, которые во главе с Максимом Шугалеем весной 2019 года прибыли в Триполи для проведения исследований. Однако вскоре после приезда боевики нелегитимного Правительства национального согласия Ливии заточили их в тюрьму, в которой Шугалей и другие россияне находятся до сих пор.

Зрители высоко оценили картину в соцсетях, отметив реализм, демонстрацию настоящего положения дел в африканском государстве и возможность широким массам наконец узнать правдивую историю, случившуюся с российскими социологами, сообщает "ПолитРоссия". Некоторые зрители призвали МИД РФ начать активную работу по освобождению соотечественников.

Многие отметили важность широкой огласки, которую "Шугалей" придал ситуации с российскими специалистами. Такое же мнение выразила Мария Бутина. По ее словам, картина имеет и политическое значение, поскольку она способна привлечь к ливийскому кризису внимание мировой общественности.