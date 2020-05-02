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17:47   2 Мая 2020
Политика

Меркель оценила разработку вакцины от коронавируса в 8 миллиардов евро

Меркель оценила разработку вакцины от коронавируса в 8 миллиардов евро

Разработка вакцины от коронавируса будут стоить порядка восьми миллиардов евро, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам Меркель, Германия внесет "существенный вклад" в разработку вакцины. Канцлер уточнила, что победить коронавирус удастся, если объединить силы и создать эффективный альянс. Также Меркель уточнила, что вакцина от COVID-19, которые собираются разрабатывать в Евросоюзе, будут доступны для всех стран мира.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Уточним, что в РФ уровень заболеваемости коронавирусом ниже, чем в США и Италии. 

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Автор: Илья Романович
#меркель #вакцина #коронавирус

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