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17:42   2 Мая 2020
Общество

Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга

Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга

Военнослужащие подразделений химической защиты Западного военного округа начали дезинфекцию объектов полиции Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется обработать 30 объектов. За сегодняшний день военные провели обеззараживание одиннадцати объектов, принадлежащих главному управлению Министерства внутренних дел. Обработке подверглись помещения, ручки дверей, перила, территория вокруг зданий. Мероприятие проводится в целях эффективной борьбы и распространением с коронавирусной инфекцией.

По оценке оперативного штаба за последние сутки в Петербурге  зарегистрированы 323 новых случая заболевания. Вся оперативная и точная информация по статистике в России и мире круглосуточно доступна на официальном сайте стопкоронавирус.рф.  На 2 мая количество заболевших COVID-19 в России достигло 114 431 человек.

 

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Автор: Илья Романович
#полиция #дезинфекция

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