Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

 Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга

Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга
Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

 АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку

АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку
Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

 Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну

Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну
Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

 Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга

Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга
Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

 АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку

АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку
Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

 Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну

Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну
17:25   2 Мая 2020
Политика

Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не пустил на территорию страны медиков из России, которых сами же власти и позвали на помощь.

На территорию БиГ должны были въехать 24 российских медика, в том числе пять специалистов РХБЗ — всех их пригласили власти Боснии и Герцеговины для помощи в борьбе с коронавирусом. Специалисты из РФ откликнулись на призыв и собирались провести дезинфекцию города Мостар.

Специалисты из РФ, которые помогали Сербии в борьбе с распространением коронавируса, были направлены в БиГ, но их буквально "развернули". Радончич запретил въезд, и военно-санитарный конвой не смог пересечь границу.

Уточним, что российские специалисты уже работали на территории Боснии и Герцеговины в апреле. За несколько дней были проведены противоэпидемиологические мероприятия в 11 городах БиГ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #босния и герцеговина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...