Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не пустил на территорию страны медиков из России, которых сами же власти и позвали на помощь.

На территорию БиГ должны были въехать 24 российских медика, в том числе пять специалистов РХБЗ — всех их пригласили власти Боснии и Герцеговины для помощи в борьбе с коронавирусом. Специалисты из РФ откликнулись на призыв и собирались провести дезинфекцию города Мостар.

Специалисты из РФ, которые помогали Сербии в борьбе с распространением коронавируса, были направлены в БиГ, но их буквально "развернули". Радончич запретил въезд, и военно-санитарный конвой не смог пересечь границу.

Уточним, что российские специалисты уже работали на территории Боснии и Герцеговины в апреле. За несколько дней были проведены противоэпидемиологические мероприятия в 11 городах БиГ.