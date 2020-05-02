АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку

Заправочные станции Белоруссии с 3 мая снижают стоимость бензина для конечного потребителя. Сокращение будет равно одной белорусской копейке, сообщила пресс-служба организации "Белнефтехим".

Государственный концерн "Белнефтехим" объявил о снижении стоимости литра бензина на всех АЗС Белоруссии на одну копейку. Новые правила начнут действовать с 3 мая. Теперь бензин АИ-92, один из наиболее популярных продуктов на рынке, будет стоит 1,79 белорусского рубля. Таким образом, литр бензина в соседней с Россией республике стоит 53,94 рубля по актуальному курсу.

Снижение цены происходит на фоне общего спада спроса в энергетической сфере. В период пандемии коронавируса потребители меньше заинтересованы в бензине, что ведет к изменениям на рынке. Эксперты полагают, что открытие границ и снятие ограничений в крупных городах запустит восстановительные процессы в экономике.