Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

Руководство Чехии должно принести России официальные извинения на фоне напряженной ситуации в условиях информационной атаки против РФ. Об этом заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

«Имеет место достаточно серьезное напряжение, и я думаю, что эта ситуация требует не выдворения российского посла, а объяснения со стороны Чехии и принесения официальных извинений со стороны чешского руководства в отношении РФ. Вот это была бы правильная позиция», — считает политолог.

Голословные обвинения, связанные с сообщениями чешских масс-медиа о намерении России «отравить пражских муниципальных политиков», а также снос памятника маршалу Коневу не укладываются в принципы добрососедских отношений, подчеркнул специалист.

Шаповалов считает, что власти Чехии должны были занять более ответственную позицию и в условиях сноса памятника, и в условиях информационной атаки со стороны прозападных политиков и СМИ. По мнению политолога, инцидент не должен стать причиной для обострения отношений между Чехией и Россией.

«Конечно, РФ занимает в этом случае позицию необходимости наказания тех людей, которые ответственны за указанные инциденты, но при этом мы не перекладываем вину на весь чешский народ, который является нашим другом и братским народом на протяжении многих лет», — отметил эксперт.

Ранее чешское издание Respekt сообщило, что якобы три недели назад в Прагу прибыл некий мужчина с российским диппаспортом. В его чемодане был смертельный яд рицин. В статье говорилось, что мужчина прибыл в посольство России и планировал отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника маршалу Коневу и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова.

Российское посольство направило ноту в МИД Чехии. Там отметили недопустимость беспочвенных нападок на Россию и ее посольство. Позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что никто так и не предъявляет доказательств того, что Москва якобы пыталась кого-то отравить.