Telegram-канал "Теория Элит" высоко оценил фильм "Шугалей" о россиянах в Ливии

Художественный фильм "Шугалей" призван обратить внимание общественности на до сих пор нерешенную проблему — незаконное заточение россиян в неофициальной ливийской тюрьме "Митига". Об этом написала редакция Telegram-канала "Теория Элит".

В посте авторы канала напомнили, что фильм повествует о судьбе российских ученых, которые представляют Фонд защиты национальных ценностей — Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Исследователи согласовали свой приезд с руководством так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Несмотря на то, что россияне никак не нарушали закон, их задержали террористы так называемого "правительства" и обвинили во вмешательстве в выборы. Примечательно, что власти так и не предъявили ученым никаких обвинений.

"А выборы, как мы знаем, не состоялись и были перенесены на неопределенный срок", — написано в Telegram-канале.

С мая 2019 года россияне находятся в заточении в тюрьме, которая известна пытками и убийствами. За весь период к ним пустили адвоката всего один раз. Ученые полностью изолированы от внешнего мира.