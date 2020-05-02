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 Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга

Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга
Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

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16:22   2 Мая 2020
Общество

Песков: Путин собирается 9 Мая возложить цветы к Вечному огню

Песков: Путин собирается 9 Мая возложить цветы к Вечному огню

Президент России Владимир Путин собирается 9 мая возложить цветы в Вечному огню и оттуда сделать обращение к гражданам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

9 мая Россия отметит 75-летие Победы над фашистами в Великой Отечественной войне. Предполагается, что 4 мая в Москве пройдет репетиция воздушной части парада Победы. Над Красной площадью пролетят боевые самолеты. Время репетиции ограничено с 9 до 11 часов. Ранее Владимир Путин принял решение о переносе масштабных праздников на другую дату, а 9 мая сотня самолетов пролетит над 12 российскими городами.

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Автор: Василий Пименов
#путин #песков #9 мая

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