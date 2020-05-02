Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну

Власти Боснии и Герцеговины дали объяснение по поводу недопуска российских специалистов, которые должны были провести дезинфекционные мероприятия, пишет пресса.

Военнослужащие из РФ, находившиеся в Сербии, должны были оказать помощь в боснийской больнице Мостар, однако российский конвой был остановлен на границе государства, передает РИА Новости. В МВД Боснии и Герцеговины заявили, что в конце апреля соответствующий запрос был передан российским внешнеполитическим ведомством России в МИД БиГ, после чего его перенаправили в МВД страны, а также в Министерство обороны.

Руководители ведомств обратились к президиуму страны, который и должен был принять соответствующее решение о допуске российских специалистов, однако оно не было принято. В МВД БиГ указали, что одобрение допуска иностранных военнослужащих на территорию страны лежит в компетенции президиума, тогда как министерство не имеет таких полномочий.