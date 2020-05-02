Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

 Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга

Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга
Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

 АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку

АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку
Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

 Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну

Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну
Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

 Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга

Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга
Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

 АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку

АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку
Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

 Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну

Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну
16:20   2 Мая 2020
Весь мир

Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну

Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну

Власти Боснии и Герцеговины дали объяснение по поводу недопуска российских специалистов, которые должны были провести дезинфекционные мероприятия, пишет пресса.

Военнослужащие из РФ, находившиеся в Сербии, должны были оказать помощь в боснийской больнице Мостар, однако российский конвой был остановлен на границе государства, передает РИА Новости. В МВД Боснии и Герцеговины заявили, что в конце апреля соответствующий запрос был передан российским внешнеполитическим ведомством России в МИД БиГ, после чего его перенаправили в МВД страны, а также в Министерство обороны.

Руководители ведомств обратились к президиуму страны, который и должен был принять соответствующее решение о допуске российских специалистов, однако оно не было принято. В МВД БиГ указали, что одобрение допуска иностранных военнослужащих на территорию страны лежит в компетенции президиума, тогда как министерство не имеет таких полномочий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #специалисты #босния и герцеговина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...