Родионов рассказал, как Одесса заслонила собой Донбасс

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана. Последние укрылись в Доме профсоюзов и оказались в западне. Радикалы подожгли здание, а тех, кто пытался его покинуть, жестоко избивали. По официальным данным, в день трагедии погибли 48 человек.

Политолог Дмитрий Родионов напомнил, что несмотря на поражение, Одесса дала один очень важный результат. После трагедии 2 мая и кровавых столкновений в Мариуполе 9 мая жители юго-востока Украины поехали в Донбасс. Тогда еще никто не знал, что отправляется на войну и это билет в один конец.

«Один мой друг терпеливо ждал положенные для увольнения по закону две недели, чтобы, получив зарплату, истратить ее на новые берцы, "горку" и отправиться туда, где разгоралась полномасштабная война.<...> По его словам, если сначала он колебался, то Одесса сняла все сомнения», — вспоминает автор.

По словам Родионова, когда он приехал в Донбасс, то удивлялся обилию таких позывных, как «Одесса», «Одиссей», «Черномор». Одесситы были второй по численности группой среди ополченцев после местных.

Трудно представить, каким был бы итог референдумов в Донецке и Луганске 11 мая, если бы они проводились до событий, отмечает Родионов. Одесса 2 мая и Мариуполь 9-го привели на участки тех, кто сомневался.

«Как бы страшно это ни звучало для одесситов, их город своей кровью поднял Донбасс. И Одесса, приняв на себя удар, заслонила Донбасс своим телом, помогла выиграть время для того, чтобы люди поняли, что назад дороги нет, что либо они защитят свой выбор, либо их всех просто убьют», — пишет политолог.

Каждый житель Донбасса должен помнить, что своей свободой он обязан в том числе мученикам Одессы, заключает Родионов.