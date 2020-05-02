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16:04   2 Мая 2020
Общество

Бутина поделилась эмоциями после просмотра фильма "Шугалей"

Бутина поделилась эмоциями после просмотра фильма "Шугалей"

Необходимо напоминать россиянам о важности того, что происходит за рубежом с нашими соотечественниками, заявила Мария Бутина после просмотра фильма "Шугалей".

Основанный на реальных событиях фильм "Шугалей" показали на телеканале НТВ. Он рассказывает о двух российских социологах, Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые попали в плен к боевикам в Ливии. Их похитили в Триполи члены террористической группировки RADA, которую контролирует Правительство Национального согласия (ПНС) Ливии.

После просмотра фильма Мария Бутина в интервью изданию Nation News поделилась своими переживаниями. Она отметила, что подобные противозаконные действия против иностранных граждан действительно имеют место в некоторых странах, и надеется, что фильм обязательно покажут за рубежом, чтобы люди могли посмотреть правде в глаза.

Напомним, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан заключены в неофициальную тюрьму "Митига", известную тяжелыми условиями содержания. Россиянам до сих пор не были предъявлены обвинения, их лишили возможности встретиться с родственниками или адвокатом. Борьба за освобождение граждан РФ продолжается. 

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Автор: Ирина Большунова
#фильм #бутина #Шугалей

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