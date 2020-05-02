Депутат "Единой России" спит на улице ради спасения жизни малышки в Нефтеюганске

Государственный служащий от "Единой России" Дмитрий Третьяков принял участие в акции по спасению жизни малышки. Он ведет голодовку и спит на улице, чтобы привлечь внимание к "Марафону Жизни".

Акция под названием "Марафон жизни" стартовала на улице Нефтеюганска. Главной целью ее является собраться за 100 дней 187 миллионов рублей для лечения малышки Ульяны. Дорогостоящее лекарство поможет ей выздороветь и сохранить свою жизнь.

Первым участником акции стал депутат "Единой России" Дмитрий Третьяков. Он ведет круглосуточную голодовку и спит на улице в центре Нефтеюганска, сообщает АБН.

Дмитрий Третьяков рассказал, что марафон не связан лично с ним. В акции проявили интерес уже более 52 человек. Активисты буду сменять друг друга каждые 3-4 дня, чтобы показать ограниченность ресурсов человеческого тела на своем примере. Они надеются привлечь внимание к проблеме болезни малышки и собрать необходимую сумму в отведенный срок.

Пользователи организовали круглосуточную онлайн-трансляцию на YouTube, где можно понаблюдать за происходящим на площади в Нефтеюганске. Для помощи ребенку нужно как можно больше внимания и обращений, подчеркивает депутат.