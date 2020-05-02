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15:59   2 Мая 2020
Общество

Собянин заявил о возможном снятии ограничений в Москве в середине мая

Собянин заявил о возможном снятии ограничений в Москве в середине мая

Ограничения в Москве возможно снимут в середине мая, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По уточнению мэра, снятие ограничений возможно в случае, если заболеваемость коронавирусом снизится.

Сейчас в Москве, как и в большинстве регионов РФ, действует режим самоизоляции. Российскими властями принимаются различные меры, чтобы не допустить распространения вируса. За последние сутки в России подтверждено 9 623 случая новой коронавирусной инфекции. Власти страны в ближайшие дни примут решение об увеличении числа коек в больницах.

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Автор: Юлия Яковлева
#собянин #ограничения #коронавирус

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