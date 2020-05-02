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Собянин заявил о возможном снятии ограничений в Москве в середине мая
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 Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети

Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети
15:52   2 Мая 2020
Политика

Власти РФ увеличат количество коек для пациентов с COVID-19 в регионах

Власти РФ увеличат количество коек для пациентов с COVID-19 в регионах

Правительство России в короткие сроки примет решение об увеличении числа коек для пациентов с COVID-19 в регионах страны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин также уточнил, что ограничения в Москве можно будет снять в середине мая, если снизится уровень заболеваемости инфекцией.

В связи с пандемией коронавируса, российскими властями предпринимаются меры по оказанию помощи населению России. За минувшие сутки в России подтверждено 9623 случая новой коронавирусной инфекции, из них 46,6% не имели клинических проявлений болезни. Выписано по выздоровлению 1793 человека.

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Автор: Борис Нестеров
#рф #собянин #коронавирус

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