Перенджиев: для восстановления Сирии следует снизить число гражданских преступлений

Полиция Сирии накануне задержала двух подозреваемых в распространении наркотиков на территории Хомса. В их жилище обнаружилось более 100 тонн запрещенных веществ. О важности борьбы с наркотиками в САР рассказал политолог Александр Перенджиев.

Доцент кафедры социологии и политологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что опьяненные наркотическими средствами террористы гораздо проще поддаются управлению. Именно поэтому их главари используют этот метод для проведения провокаций, пишет ФАН.

Кроме того, под воздействием разного рода запрещенных веществ у боевиков пропадает страх на время столкновений с правительственными войсками. Поскольку эти люди рассматриваются в качестве расходного материала, то выбирается наиболее простой и эффективный инструмент для достижения поставленной цели.

Задача главарей вооруженных банд — организовать бесстрашные атаки. По словам Перенджиева, перед боем террористам просто раздают таблетки катагона. Именно это средство было изъято сирийской полицией у задержанных наркоторговцев.

Политолог также указал, что в этой ситуации правительство сирийского лидера Башара Асада действует эффективно по всем направлениям. С одной стороны ведется непосредственная борьба с террористами, с другой — выявляются пути распространения наркотиков.

Перенджиев полагает, что с гражданскими преступлениями в Сирии необходимо бороться так же, как с террористами. Это должно стать комплексной работой с участием Сирийской арабской армии и полиции. Только так можно добиться восстановления страны.