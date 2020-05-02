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15:45   2 Мая 2020
Общество

Нарушителям масочного режима в Подмосковье грозит штраф до 4 тысяч рублей

Нарушителям масочного режима в Подмосковье грозит штраф до 4 тысяч рублей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение установить штрафы за неношение масок в Подмосковье в размере 4 тыс. рублей.

До 11 мая ношение гражданами средств индивидуальной защиты будет иметь рекомендательный характер, после 12 мая — в обязательном порядке.  Губернатор Московской области обязал Министерство социального развития обеспечить аптеки необходимым количеством масок. 

Москва лидирует по количеству пациентов с COVID-19, в городе выявлено 62 658 заболевших, а в Подмосковье — 31 314 человек. Количество проводимых в столице тестов за последнее время увеличилось до 40 тысяч в день.

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Автор: Борис Нестеров
#воробьев #подмосковье #режим #маски

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