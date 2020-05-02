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15:42   2 Мая 2020
Экономика

АЗС не исключили вероятность роста цен на бензин в России

АЗС не исключили вероятность роста цен на бензин в России

Сокращение производства топлива на территории России может оказать влияние на ценообразование крупных сетей АЗС. Продавцы опасаются, что одним из последствий снижения объемов поставок будет рост стоимости бензина для конечного потребителя.

Поставки бензина на внутренний рынок России сократились на 37,4% в связи с резким снижением спроса, вызванным пандемией COVID-19. В сложившихся обстоятельствах владельцы АЗС опасаются возможного роста цен, который скажется как на продавцах, так и на потребителях.

Параллельно с сокращением предложения Федеральная антимонопольная служба снизила нормативы продаж, что должно оказать стабилизирующий эффект. В ведомстве уверены, что предпосылок для изменения цен в топливной сфере нет, сообщает Regnum. Энергетическая отрасль России действует в соответствии с механизмом демпфера, который исключает колебание стоимости.

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Автор: Илья Романович
#россия #торговля #энергетика #цены на бензин

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