Террористы провели в сирийской провинции Даръа очередное нападение на члена разведывательных сил правительственных войск.

Сохранение присутствия американских войск на юге Сирии приводит к дестабилизации ситуации в стране. Подтверждение тому можно найти в материале «Федерального агентства новостей», в котором со ссылкой на арабские источники было рассказано о том, что военная разведка ВВС Сирии несет новые потери в Даръа.

«Агентство Halab Today сообщило, что на востоке провинции у поселка Кафр-Насих был застрелен член военной разведки ВВС Сирии», — сообщается изданием.

Ответственность за нападение на данного военнослужащего сирийских вооруженных сил взяли члены запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ). В качестве подтверждения успешного проведения своей атаки джихадисты разместили в соцсетях фото личного удостоверения их жертвы.

При этом источником отмечается, что убитый в прошлом являлся членом незаконного вооруженного подразделения. Однако после того, как между представителями Дамаска и боевиками «Южного фронта» в 2018 году удалось заключить перемирие, он перешел на сторону правительственных войск.

Стоит отметить, что до этого в данном регионе уже совершались аналогичные нападения. Высказываются предположения, что оставшиеся в Сирии террористы ИГ могут находить убежище на оккупированной США части страны, в окрестностях военной базы «Ат-Танф». В свою очередь, и активность Вашингтона по подготовке антиправительственных сирийских боевиков в этом регионе страны способствует пополнению рядов террористов, которые получают возможность для вербовки новых членов, готовых к вооруженному противостоянию с Дамаском.

Ранее в результате минной атаки террористов в провинции Даръа погиб солдат из разведывательного подразделения ВВС САР, также ранения получил и офицер, находившийся рядом с ним в момент взрыва.