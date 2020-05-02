Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бутина поделилась эмоциями после просмотра фильма "Шугалей"

Бутина поделилась эмоциями после просмотра фильма "Шугалей"

 Собянин заявил о возможном снятии ограничений в Москве в середине мая

Собянин заявил о возможном снятии ограничений в Москве в середине мая
Перенджиев: для восстановления Сирии следует снизить число гражданских преступлений

Перенджиев: для восстановления Сирии следует снизить число гражданских преступлений

 АЗС не исключили вероятность роста цен на бензин в России

АЗС не исключили вероятность роста цен на бензин в России
Baltnews: вторая Великая депрессия покажет истинное лицо Прибалтики

Baltnews: вторая Великая депрессия покажет истинное лицо Прибалтики

 Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети

Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети
Бутина поделилась эмоциями после просмотра фильма "Шугалей"

Бутина поделилась эмоциями после просмотра фильма "Шугалей"

 Собянин заявил о возможном снятии ограничений в Москве в середине мая

Собянин заявил о возможном снятии ограничений в Москве в середине мая
Перенджиев: для восстановления Сирии следует снизить число гражданских преступлений

Перенджиев: для восстановления Сирии следует снизить число гражданских преступлений

 АЗС не исключили вероятность роста цен на бензин в России

АЗС не исключили вероятность роста цен на бензин в России
Baltnews: вторая Великая депрессия покажет истинное лицо Прибалтики

Baltnews: вторая Великая депрессия покажет истинное лицо Прибалтики

 Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети

Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети
15:14   2 Мая 2020
Экономика

Обязательства российских банков перед ЦБ выросли на рекордную сумму

Обязательства российских банков перед ЦБ выросли на рекордную сумму

Размер ежемесячных заимствований банков у Центробанка РФ в марте вырос на 30,2%, или 739,37 млрд рублей.

Эта сумма является рекордной с декабря 2014 года, когда кредитные организации увеличили привлечение средств от регулятора более чем на 2,5 трлн рублей. По состоянию на 1 апреля общий объем обязательств перед ЦБ составлял 3,19 трлн. За дополнительными деньгами обратились 27 банков, включая ВТБ, Московский кредитный банк, Сбербанк, "Открытие", "Россия", БМ-банк, Совкомбанк и "Санкт-Петербург". Для сравнения, в феврале этот список состоял только из 11 банков, в их числе не было системно значимых, а заимствования не превысили 17,6 млрд.

Опрошенные РБК эксперты связывают такую ситуацию с высоким спросом населения на наличные в условиях неопределенности по налогообложению вкладов: в апреле россияне забрали 315 млрд рублей или 1% всей депозитной базы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#банки #центробанк #банк россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...