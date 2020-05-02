Обязательства российских банков перед ЦБ выросли на рекордную сумму

Размер ежемесячных заимствований банков у Центробанка РФ в марте вырос на 30,2%, или 739,37 млрд рублей.

Эта сумма является рекордной с декабря 2014 года, когда кредитные организации увеличили привлечение средств от регулятора более чем на 2,5 трлн рублей. По состоянию на 1 апреля общий объем обязательств перед ЦБ составлял 3,19 трлн. За дополнительными деньгами обратились 27 банков, включая ВТБ, Московский кредитный банк, Сбербанк, "Открытие", "Россия", БМ-банк, Совкомбанк и "Санкт-Петербург". Для сравнения, в феврале этот список состоял только из 11 банков, в их числе не было системно значимых, а заимствования не превысили 17,6 млрд.

Опрошенные РБК эксперты связывают такую ситуацию с высоким спросом населения на наличные в условиях неопределенности по налогообложению вкладов: в апреле россияне забрали 315 млрд рублей или 1% всей депозитной базы.