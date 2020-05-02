Сценаристы фильма "Шугалей" оставили четкие намеки для ПНС Ливии, похитившего россиян

Премьера фильма "Шугалей" о российских ученых, захваченных террористами в Ливии, состоялась 1 мая. Эксперты уже разбирают кинокартину, выискивая в ней важное. Кинокартину прокомментировал военный корреспондент Михаил Андроник.

Журналист отметил, что фильм ему очень понравился. Кроме того, после просмотра складывается понимание, что россиян следует спасать любыми возможными способами, пишет ФАН.

Андроник также указал, что в кинокартине содержится несколько намеков, оставленных авторами, которые адресованы так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Речь идет о том, что россияне должны быть выпущены на свободу по-хорошему.

Фильм "Шугалей" основан на реальных событиях. Прототипами главных героев выступили российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые по заданию Фонда защиты национальных ценностей проводили социологическое исследование в Ливии. Их работа была прервана террористами, которые похитили ученых и бросили в нелегальную тюрьму, превратившуюся в место пыток. Там они находятся до сих пор без связи с родными и внешним миром. После их похищения террористы ПНС около двух месяцев скрывали случившееся, сообщал "Царьград".