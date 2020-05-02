Общество узнает о российских социологах благодаря фильму "Шугалей", считает актер, сценарист и режиссер картины "28 панфиловцев" Ким Дружинин.

Вышедший на телеканале НТВ 1 мая художественный фильм "Шугалей" рассказывает зрителям историю российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Они незаконно удерживаются в тюрьме "Митига", которую контролируют представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Художественные произведения способны привлечь внимание общественности к какой-либо ситуации, заявил Ким Дружинин в беседе с изданием "Слово и Дело". Подобные картины эмоциональны, за счет чего вызывают у зрителей отклик. Художественное решение всегда сильнее, чем новостной сюжет, резюмировал Дружинин.

Многие общественные и политические деятели успели посмотреть фильм "Шугалей". Все они убеждены в уникальности этой ленты, так как она рассказывает о событиях, происходящих прямо сейчас. Фильм демонстрирует историю новой трансформации терроризма. Боевики ПНС Ливии пытаются взять под контроль страну, входящую ООН, а организация закрывает на это глаза.