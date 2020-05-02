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14:41   2 Мая 2020
Общество

Продюсер фильма "Шугалей" Щеглов объяснил, в чем видит миссию картины

Продюсер фильма "Шугалей" Щеглов объяснил, в чем видит миссию картины

Основанный на реальных событиях фильм "Шугалей" вызывает только положительное отношение, выразил свое мнение продюсер ленты Сергей Щеглов.

Кинокартина снята о событиях, которые продолжают разворачиваться в реальном времени. В мае 2019 года в Триполи прибыли двое российских социологов Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Практически сразу их взяли в плен боевики так называемого Правительства национального согласия. Бандиты преследовали одну цель — не дать ученым передать реальные сведения о происходящем в Ливии.

Фильм снят не столько о ситуации в Северной Африке, сколько о положении, в котором оказались россияне, заметил Щеглов в комментарии ФБА "Экономика сегодня".  Шугалей и Суэйфан остаются в заключении до сих пор. Работавшая над картиной съемочная команда выразила надежду, что их труд способствует скорейшему возвращению граждан на родину.

"Дело не в политических разборках, а в том, что там сидит наш, русский человек и гражданин Российской Федерации", — подчеркнул Щеглов.

 

Фильм оставляет сильные впечатления и в целом является разоблачением, заявил сенатор Франц Клинцевич. Член Совфеда охарактеризовал ленту как настоящую и достоверную, а также оценил высокий уровень съемочной команды. По его мнению, благодаря "Шугалею" удастся рассказать о сложившейся ситуации всему миру.

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Автор: Кристина Мокроусова
#фильм #отзыв #Шугалей

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