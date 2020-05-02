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14:37   2 Мая 2020
Экономика

ЦДУ ТЭК фиксирует снижение производства бензина в России

ЦДУ ТЭК фиксирует снижение производства бензина в России

Объемы производства бензина в России за первые четыре месяца 2020 года упали на 2,2% (до 12,7 млн тонн), информирует Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК.

Выработка дизельного топлива в годовом выражении возросла на 7,8% (до 27,5 млн тонн), а общий объем нефтепереработки за январь-апрель увеличился на 3,3% (до 95,4 млн тонн). Если говорить о показателях только за апрель, бензина в стране произведено на 21,2% меньше, чем год назад, дизеля — на 8,8% больше.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заверил, что, несмотря на распространение коронавируса COVID-19, введенные ограничения и закономерное снижение спроса, потребители на АЗС продолжат получать топливо в полном объеме, причем по тем же ценам, что были до пандемии. Энергетическая система корректируется рядом защитных механизмов, которые исключают возможность дефицита бензина, а благодаря системе регулирования резких изменений его стоимости не будет.

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Автор: Кристина Мокроусова
#бензин #дизельное топливо

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