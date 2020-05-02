Baltnews: вторая Великая депрессия покажет истинное лицо Прибалтики

Разразившийся на Западе кризис нарекли второй Великой депрессией. События 1930-х годов стали катализатором падения либеральных демократий и обострения радикальных националистических диктатур в Западной Европе и Прибалтике, напомнил политолог Александр Носович.

Повторение Великой депрессии покажет истинное лицо стран Прибалтики, смыв последний «налет цивилизованности», пишет Baltnews со ссылкой на эксперта. Носович уверен, что прибалтийские государства уже на низком старте:

«Привычка винить во всех бедах Россию и местную "пятую колонну" усвоена намертво, местные коллаборационисты, помогавшие Гитлеру осуществлять геноцид прибалтийских евреев, давно оправданы и местами даже героизированы».

Разбуди местных «патриотов» посреди ночи, и они отчеканят триады о неоднозначности Второй мировой, расскажут о мотивах своих «героев» и даже оправдают их нацизм и антисемитизм, заключил Александр Носович.