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14:03   2 Мая 2020
Армия

Пилот американского F-22 назвал уникальным опытом перехват российских самолетов

Пилот американского F-22 назвал уникальным опытом перехват российских самолетов

Самолеты РФ четыре раза в текущем году вошли в зону идентификации ПВО США вблизи побережья Аляски, передает "ПолитРоссия" со ссылкой на американское издание Business Insider. Зарубежный журналист отметил, что в трех случаях на перехват самолетов ВКС РФ были направлены истребители F-22.

Летчики США выполняли все правила безопасности при приближении к российским коллегам, рассказал один из пилотов американского истребителя. По его словам, иногда сближение происходило на таком малом расстоянии, что военнослужащие обоих государств могли смотреть друг другу в глаза.

Пилот F-22 особенно выделил последний перехват, в котором он участвовал. Американский летчик подчеркнул, что это был "невероятный и уникальный опыт", назвав этот полет "самым крутым".

Заместитель командира 3-й оперативной группы, подполковник Джон Креллнер заявил, что все действия российских пилотов, которые он наблюдал с 2014 года, были профессиональными. Примечательно, что подобные высказывания идут вразрез с критикой американских военных чинов, заявляющих о якобы "непрофессиональном и небезопасном" поведении летчиков из РФ.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #перехват #f-22

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