Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети

Глава КНДР Ким Чен Ын после продолжительного отсутствия в публичном пространстве принял участие в открытии Сунчхонского завода удобрений. Событие состоялось 1 мая и было показано Центральным телевидением Северной Кореи.

Ролик позднее разлетелся по социальным сетям, так как вокруг "пропажи" Ким Чен Ына уже начали распространяться слухи. На опубликованном в Twitter видео запечатлено, что северокорейский лидер торжественно перерезает символическую красную ленту, знаменуя старт работы нового предприятия.

Kim Jong Un smoking and walking around the factory. More details of the visit here: Kim's first public appearance in state media in 21 days https://t.co/JTL310MzLT pic.twitter.com/El8p5CB5di — NK NEWS (@nknewsorg) May 2, 2020

В мимике и движениях Ким Чен Ына нет и намека на то, что он болен или чувствует себя неважно. Напротив, он жизнерадостен и бодр, активно жестикулирует и о чем-то говорит со своими подчиненными. Судя по всему, глава КНДР дает ряд поручений, которые требуют незамедлительного выполнения.