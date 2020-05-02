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13:53   2 Мая 2020
Весь мир

Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети

Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети

Глава КНДР Ким Чен Ын после продолжительного отсутствия в публичном пространстве принял участие в открытии Сунчхонского завода удобрений. Событие состоялось 1 мая и было показано Центральным телевидением Северной Кореи.

Ролик позднее разлетелся по социальным сетям, так как вокруг "пропажи" Ким Чен Ына уже начали распространяться слухи. На опубликованном в Twitter видео запечатлено, что северокорейский лидер торжественно перерезает символическую красную ленту, знаменуя старт работы нового предприятия.

В мимике и движениях Ким Чен Ына нет и намека на то, что он болен или чувствует себя неважно. Напротив, он жизнерадостен и бодр, активно жестикулирует и о чем-то говорит со своими подчиненными. Судя по всему, глава КНДР дает ряд поручений, которые требуют незамедлительного выполнения.

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Автор: Борис Нестеров
#кндр #видео #ким чен ын

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