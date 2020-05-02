Оснований полагать, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

В ведомстве уверены, что нельзя пренебрегать правилами безопасности и самоизоляции, установленными правительством. В стране сохраняется опасность пандемии, вирус продолжает распространяться и заражать людей, считает замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Если граждане будут нарушать самоизоляцию, то может произойти всплеск заболеваемости, особенно это опасно в период майских праздников. Всю оперативную и точную информацию по статистике в России и мире можно прочитать на официальном сайте стопкоронавирус.рф.