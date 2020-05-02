Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Продюсер фильма "Шугалей" Щеглов объяснил, в чем видит миссию картины

Продюсер фильма "Шугалей" Щеглов объяснил, в чем видит миссию картины

 Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 еще не стабилизировалась

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 еще не стабилизировалась
ЦДУ ТЭК фиксирует снижение производства бензина в России

ЦДУ ТЭК фиксирует снижение производства бензина в России

 Глава ВТБ Костин предложил увеличить госдолг России для компенсации выпадающей прибыли

Глава ВТБ Костин предложил увеличить госдолг России для компенсации выпадающей прибыли
Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети

Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети

 В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу
Продюсер фильма "Шугалей" Щеглов объяснил, в чем видит миссию картины

Продюсер фильма "Шугалей" Щеглов объяснил, в чем видит миссию картины

 Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 еще не стабилизировалась

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 еще не стабилизировалась
ЦДУ ТЭК фиксирует снижение производства бензина в России

ЦДУ ТЭК фиксирует снижение производства бензина в России

 Глава ВТБ Костин предложил увеличить госдолг России для компенсации выпадающей прибыли

Глава ВТБ Костин предложил увеличить госдолг России для компенсации выпадающей прибыли
Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети

Видео с живым Ким Чен Ыном разлетелось по Сети

 В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу
13:51   2 Мая 2020
Общество

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 еще не стабилизировалась

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 еще не стабилизировалась

Оснований полагать, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

В ведомстве уверены, что нельзя пренебрегать правилами безопасности и самоизоляции, установленными правительством. В стране сохраняется опасность пандемии, вирус продолжает распространяться и заражать людей, считает замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов. 

Если граждане будут нарушать самоизоляцию, то может произойти всплеск заболеваемости, особенно это опасно в период майских праздников. Всю оперативную и точную информацию по статистике в России и мире можно прочитать на официальном сайте стопкоронавирус.рф. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#минздрав #стабилизация #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...