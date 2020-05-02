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13:27   2 Мая 2020
Общество

Фильм "Шугалей" поразил пользователей Сети своим неповторимым сюжетом

Фильм "Шугалей" поразил пользователей Сети своим неповторимым сюжетом

Основанный на реальных событиях фильм "Шугалей" высоко оценили пользователи социальных сетей из России.

Для проведения исследования в 2019 году специалисты Фонда защиты национальных ценностей прибыли в Триполи и практически сразу были захвачены местными боевиками. Бандитам было не выгодно, чтобы происходящее в Ливии опубликовали социологи. Поэтому практически год их держат в заключении.  

Чтобы увековечить героизм Шугалея и Суэйфана сняли художественный фильм, который рассказывает их историю. Картина получила название "Шугалей" в честь известного социолога, сообщает издание Nation News. Фильм подробно описывает события, происходящие в Ливии, с которыми пришлось столкнуться российским ученым.

После просмотра кинопремьеры жители не скрывали эмоций и поделились впечатлениями в социальных сетях. Многих удивил сюжет и визуальная составляющая картины. Но больше всего люди были поражены героизмом главных героев. Депутат Владимир Петров сообщил, что художественный фильм вызвал интерес у многих российских политиков. 

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #фильм #Шугалей

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