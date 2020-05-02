Фильм "Шугалей" поразил пользователей Сети своим неповторимым сюжетом

Основанный на реальных событиях фильм "Шугалей" высоко оценили пользователи социальных сетей из России.

Для проведения исследования в 2019 году специалисты Фонда защиты национальных ценностей прибыли в Триполи и практически сразу были захвачены местными боевиками. Бандитам было не выгодно, чтобы происходящее в Ливии опубликовали социологи. Поэтому практически год их держат в заключении.

Чтобы увековечить героизм Шугалея и Суэйфана сняли художественный фильм, который рассказывает их историю. Картина получила название "Шугалей" в честь известного социолога, сообщает издание Nation News. Фильм подробно описывает события, происходящие в Ливии, с которыми пришлось столкнуться российским ученым.

После просмотра кинопремьеры жители не скрывали эмоций и поделились впечатлениями в социальных сетях. Многих удивил сюжет и визуальная составляющая картины. Но больше всего люди были поражены героизмом главных героев. Депутат Владимир Петров сообщил, что художественный фильм вызвал интерес у многих российских политиков.