Член Совфеда Клинцевич назвал фильм "Шугалей" достоверным и настоящим

Достоверность основанного на реальных событиях фильма "Шугалей" подчеркнул член Совета Федерации Франц Клинцевич. Сенатор отметил, что картина произвела на него большое впечатление.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с мая 2019 года незаконно удерживаются боевиками ПНС Ливии в неофициальной тюрьме "Митига". Фильм рассказывает правдивую историю произошедшего, а также демонстрирует, кто и зачем пленил россиян, заявил Клинцевич в интервью "ПолитЭксперту".

"Фильм получился настоящим, достоверным. Он демонстрирует, что же на самом деле произошло и происходит, какие идут в Ливии политические процессы", — рассказал сенатор.

"Шугалей" позволит привлечь к проблеме ПНС Ливии внимание мирового сообщества, уверен депутат фракции ЛДПР Антон Морозов. Сейчас международная общественность буквально игнорирует ливийский кризис, однако он может нести угрозу любой стране, поскольку одна из сторон конфликта — это боевики, которых ООН официально признает правительством государства.

Фильм высоко оценили не только эксперты и простые зрители, но и российские актеры. Заслуженные артисты РФ Алексей Нилов и Сергей Селин отметили выдающуюся актерскую игру исполнителя главной роли Кирилла Полухина. Нилов также подчеркнул, что, несмотря на художественность картины, фильм получился почти документальным.