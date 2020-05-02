Глава ВТБ Костин предложил увеличить госдолг России для компенсации выпадающей прибыли

Российские власти могут увеличить размер заимствований средств, таким образом компенсировать выпадающую прибыль энергетической сферы и поддержав национальную экономику в период мировой рецессии. С таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин.

Одной из инициатив Правительства РФ по поддержанию экономики может стать увеличение госдолга до 6 трлн рублей, с таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин. Посредством займов власти могут компенсировать потери, который бюджет терпит в связи с мировой нестабильностью.

Средства могут быть направлены на пополнение казны в период снижения цен на энергоресурсы, сообщает американское издание The Wall Street Journal. Кроме того, полученные деньги можно реализовать в рамках программ финансовой поддержки населения и оказания помощи предпринимателям. Положительное влияние займа оценят и банки, положение которых упрочится благодаря новым заимстсованиям.