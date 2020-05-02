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13:11   2 Мая 2020
Экономика

Глава ВТБ Костин предложил увеличить госдолг России для компенсации выпадающей прибыли

Глава ВТБ Костин предложил увеличить госдолг России для компенсации выпадающей прибыли

Российские власти могут увеличить размер заимствований средств, таким образом компенсировать выпадающую прибыль энергетической сферы и поддержав национальную экономику в период мировой рецессии. С таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин.

Одной из инициатив Правительства РФ по поддержанию экономики может стать увеличение госдолга до 6 трлн рублей, с таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин. Посредством займов власти могут компенсировать потери, который бюджет терпит в связи с мировой нестабильностью.

Средства могут быть направлены на пополнение казны в период снижения цен на энергоресурсы, сообщает американское издание The Wall Street Journal. Кроме того, полученные деньги можно реализовать в рамках программ финансовой поддержки населения и оказания помощи предпринимателям. Положительное влияние займа оценят и банки, положение которых упрочится благодаря новым заимстсованиям. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #компенсация #втб #энергетика #костин

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