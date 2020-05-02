Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

1 мая на телеканале НТВ состоялась премьера ленты режиссера Дениса Нейманда «Шугалей». Картина рассказывает о наших соотечественниках Максиме Шугалее и Самере Суэйфане — сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

В 2019 году они прибыли в Триполи для проведения социологического исследования, но боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии похитили ученых и бросили в неофициальную тюрьму «Митига». Уже год россияне находятся в нечеловеческих условиях без каких-либо либо официальных обвинений.

Один из иностранных актеров киноленты провел трансляцию некоторых сцен фильма в Facebook. В комментариях западные пользователи пишут восхищенные отзывы и интересуются, где можно посмотреть фильм:

«Как называется фильм?»

«Это фильм или сериал? Где можно посмотреть?»

«Отлично. Хорошая работа»

«Будет ли версия на английском языке?»

«Скоро будет»

«Шугалея» успели обсудить и зарубежные пользователи YouTube:

«Реальная история? Вау… пугающе», — оценил пользователь под ником Зак Дэвис.

«Наконец, настоящий реалистичный фильм, который не является голливудской пропагандой ЦРУ на Ближнем Востоке», — выдохнул автор комментария.

В отличие от иностранцев, россияне уже смогли посмотреть фильм, основанный на реальных событиях. Пользователи сети считают настоящими героями российских социологов, которые уже год незаконно удерживаются в ливийской тюрьме, и ждут их возвращения на Родину.

«Шугалей» призван привлечь внимание к проблеме освобождения социологов. В соцсетях верят, что после выхода фильма и придания истории широкой огласке, Шугалей и Суэйфан смогут вернуться домой.

Кинолента открыла российскому зрителю глаза на происходящее в Ливии: преступные действия террористического ПНС и политику шантажа боевиков. После премьеры многие российские зрители пришли в ужас от судьбы Шугалея и Суэйфана, но восхитились их героизмом и стойкостью.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич надеется, что фильм скоро переведут на английский, арабский и испанский языки. События «Шугалея» происходят совсем недалеко от цивилизованной Европы, и общественность должна отреагировать на то, что на самом деле творится в Ливии.