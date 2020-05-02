Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

 Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга

Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга
Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

 АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку

АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку
Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

 Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну

Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну
Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

Инцидент с Коневым не должен привести к выдворению российского посла из Чехии

 Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга

Военнослужащие химзащиты ЗВО начали дезинфекцию объектов полиции Петербурга
Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

Босния и Герцеговина не пустила медиков из РФ, у которых просила помощи

 АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку

АЗС Белоруссии снизят цены на бензин на одну копейку
Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

 Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну

Босния и Герцеговина объяснила причину недопуска российских специалистов в страну
16:26   2 Мая 2020
Глас народа

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

1 мая на телеканале НТВ состоялась премьера ленты режиссера Дениса Нейманда «Шугалей». Картина рассказывает о наших соотечественниках Максиме Шугалее и Самере Суэйфане  — сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

В 2019 году они прибыли в Триполи для проведения социологического исследования, но боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии похитили ученых и бросили в неофициальную тюрьму «Митига». Уже год россияне находятся в нечеловеческих условиях без каких-либо либо официальных обвинений.

Один из иностранных актеров киноленты провел трансляцию некоторых сцен фильма в Facebook. В комментариях западные пользователи пишут восхищенные отзывы и интересуются, где можно посмотреть фильм:

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

«Как называется фильм?»

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

«Это фильм или сериал? Где можно посмотреть?»

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

«Отлично. Хорошая работа»

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

«Будет ли версия на английском языке?»

«Скоро будет»

«Шугалея» успели обсудить и зарубежные пользователи YouTube:

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

«Реальная история? Вау… пугающе», — оценил пользователь под ником Зак Дэвис.

Пока иностранцы ждут адаптации фильма «Шугалей», россияне восхищаются лентой

«Наконец, настоящий реалистичный фильм, который не является голливудской пропагандой ЦРУ на Ближнем Востоке», — выдохнул автор комментария.

В отличие от иностранцев, россияне уже смогли посмотреть фильм, основанный на реальных событиях. Пользователи сети считают настоящими героями российских социологов, которые уже год незаконно удерживаются в ливийской тюрьме, и ждут их возвращения на Родину.

«Шугалей» призван привлечь внимание к проблеме освобождения социологов. В соцсетях верят, что после выхода фильма и придания истории широкой огласке, Шугалей и Суэйфан смогут вернуться домой.

vk.com/ prt scr

Соцсети надеются, что фильм «Шугалей» поможет вернуть удерживаемых в Ливии россиян

Соцсети надеются, что фильм «Шугалей» поможет вернуть удерживаемых в Ливии россиян

Кинолента открыла российскому зрителю глаза на происходящее в Ливии: преступные действия террористического ПНС и политику шантажа боевиков. После премьеры многие российские зрители пришли в ужас от судьбы Шугалея и Суэйфана, но восхитились их героизмом и стойкостью.

Соцсети надеются, что фильм «Шугалей» поможет вернуть удерживаемых в Ливии россиян

Соцсети надеются, что фильм «Шугалей» поможет вернуть удерживаемых в Ливии россиян

Соцсети надеются, что фильм «Шугалей» поможет вернуть удерживаемых в Ливии россиян

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич надеется, что фильм скоро переведут на английский, арабский и испанский языки. События «Шугалея» происходят совсем недалеко от цивилизованной Европы, и общественность должна отреагировать на то, что на самом деле творится в Ливии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#ливия #фильм #фзнц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...