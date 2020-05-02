Роспотребнадзор анонсировал введение онлайн-продаж лекарств в России

Пандемия коронавирусной инфекции приведет к изменениям в сфере торговли медикаментами на территории России. Роспотребнадзор сообщил о разработке проекта онлайн-торговли безрецептурными препаратами в интересах потребителя и предпринимателей.

Проект поправки в законодательство позволит крупным аптечным сетям реализовывать лекарства через онлайн-площадки, что особенно важно во время пандемии коронавирусной инфекции. Вести деятельность по продаже товаров в Сети смогут только компании, обладающие необходимой лицензией. Роспотребнадзор отмечает, что через интернет нельзя будет приобрести рецептурные лекарства, психотропы и товары с содержанием этилового спирта.

Инициатива окажет благотворное влияние на ситуацию в стране, создав россиянам дополнительные возможности по удовлетворению потребностей в лекарствах.