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12:58   2 Мая 2020
Экономика

Роспотребнадзор анонсировал введение онлайн-продаж лекарств в России

Роспотребнадзор анонсировал введение онлайн-продаж лекарств в России

Пандемия коронавирусной инфекции приведет к изменениям в сфере торговли медикаментами на территории России. Роспотребнадзор сообщил о разработке проекта онлайн-торговли безрецептурными препаратами в интересах потребителя и предпринимателей.

Проект поправки в законодательство позволит крупным аптечным сетям реализовывать лекарства через онлайн-площадки, что особенно важно во время пандемии коронавирусной инфекции. Вести деятельность по продаже товаров в Сети смогут только компании, обладающие необходимой лицензией. Роспотребнадзор отмечает, что через интернет нельзя будет приобрести рецептурные лекарства, психотропы и товары с содержанием этилового спирта.

Инициатива окажет благотворное влияние на ситуацию в стране, создав россиянам дополнительные возможности по удовлетворению потребностей в лекарствах. 

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #роспотребнадзор #интернет #торговля #лекарства

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