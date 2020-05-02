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12:55   2 Мая 2020
Общество

Джабаров: фильм "Шугалей" донесет до россиян правду о захваченных социологах в Ливии

Джабаров: фильм "Шугалей" донесет до россиян правду о захваченных социологах в Ливии

Люди должны знать правду о россиянах, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме. Так отреагировал член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров на выход фильма "Шугалей".

Телеканал "НТВ" показал премьеру фильма режиссера Дениса Нейманда "Шугалей". Сценарий рассказывает о событиях, которые в настоящее время происходят в Ливии. Год назад российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, оформив все необходимые документы, приехали в Ливию. В мае они были похищены в Триполи, и с тех пор содержатся в неофициальной тюрьме "Митига" рядом с одноименным аэропортом.

Сенатор Владимир Джабаров в интервью с iReactor выразил мнение, что мировая общественность должна знать правду о происходящем сейчас в Ливии. И в этом как раз поможет фильм "Шугалей". Джабаров считает РФ одной из самых открытых стран, не скрывающих правду о себе.

Шугалея и Суэйфана похитили боевики радикальной группировки RADA, которая контролируется так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. До сих пор россиянам никто никаких обвинений не предъявил.

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Автор: Илья Романович
#ливия #фильм #джабаров #Шугалей

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