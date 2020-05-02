Качество медпомощи в «Совхозе им. Ленина» может упасть из-за махинаций Грудинина и КПРФ

Две медицинские организации, созданные «Совхозом им. Ленина», которыми руководит представитель КПРФ, внезапно поменяли свой профиль деятельности. Это может быть связано с участием их директора в афере, которая, по замыслу Павла Грудинина, позволит тому обойти решение суда и сохранить миллиард рублей. О здоровье работников предприятия и жителей подмосковного поселения при этом ни Грудинин, ни его «подельники» предпочитают не задумываться.

Речь идет о «Медицинском центре Совхоза имени Ленина» и «Оздоровительном центре» – дочерних компаниях «Совхоза им. Ленина». Их директором является близкая к Павлу Грудинину представитель КПРФ в окружном избиркоме Анастасия Кудряшова. Пользователи соцсетей и авторы телеграм-каналов приписывают женщине бурный роман с Грудининым; что более важно, расследование Nation News указало на Кудряшову как на соучастницу сомнительных схем по уходу от судебных решений и сокрытию средств на более чем миллиард рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», обе возглавляемые Кудряшовой компании 23 апреля изменили данные об основном виде своей деятельности, которая, как следует из реестра, сменилась на аренду и управление нежилой недвижимостью. В разгар эпидемии коронавируса подобный шаг видится как минимум странным и неразумным. Он, впрочем, вполне сообразуется с действиями руководства совхоза, которое под угрозой увольнения ранее заставляло своих сотрудников выходить на улицу и нарушать правила по предотвращению распространения болезни, действующие в Подмосковье: когда речь идет о миллиарде рублей для Павла Грудинина, здоровье простых трудяг отходит даже не на второй, а на третий план.

Именно сумма в 1 миллиард 66 миллионов рублей и стала истинной причиной смены деятельности двух медицинских компаний. Такова величина долга, который по решению суда Павел Грудинин должен возместить акционерам совхоза, обманутым в результате одной из сделок с проданной на сторону землей. Не желая выплачивать ни рубля, Грудинин разработал план, к исполнению которого привлек представителя КПРФ: если задуманное осуществится, то акционеры совхоза останутся без денег, а миллиард (как и 9 других) вновь осядет в кармане подмосковного земельного махинатора.

Шаг первый: в конце минувшего года тогда еще законный директор «Совхоза им. Ленина» выписал векселя на миллиард рублей – ровно на ту сумму, который должен по решению суда должен выплатить обманутым акционерам. Шаг второй: по решению руководителя совхоз купил у него эти же векселя, в результате чего у предприятия образовалась искусственная задолженность перед Грудининым. Важно понимать: в реальности задолженность образовалась из воздуха, однако эту «бумажную задолженность» можно легализовать, попытка чего и была предпринята. Третьим шагом махинации стало внесение векселей в уставный капитал зависимых от совхоза компаний, которые возглавляет представительница КПРФ.

Для всех, кто хоть сколь-нибудь знаком с основами логики, очевиден корыстный умысел Павла Грудинина. Очевиден он и для акционеров совхоза. По словам их адвоката, в суд был направлен иск с требованием отменить всю цепочку сделок, направленных на то, чтобы Павел Грудинин мог избежать уплаты миллиарда рублей.

«Речь идет о сделках, на основании которых "Совхоз им. Ленина" сначала приобрел эти векселя, и, соответственно, следующая сделка по внесению этих векселей в уставный капитал дочерних организаций. Эта сделка, по нашему мнению, не может считаться действительной, так как являет собой одно из звеньев цепочки взаимосвязанных сделок, совершенных без согласия акционеров в ущерб "Совхозу" и в личных интересах господина Грудинина», – рассказывает юрист Артем Игнатенко.

В качестве меры по обеспечению требования акционеров судом также был наложен запрет на распоряжение сомнительными векселями и на внесение изменений в уставном капитале медицинских компаний. Вследствие разгула коронавируса судебные слушания, назначенные на 28 апреля были вновь перенесены, однако акционеры надеются, что справедливость восторжествует, а причитающиеся средства вернутся из карманов Грудинина на счета совхоза.

В свою очередь руководство КПРФ продолжает лицемерно игнорировать нарушения, в которых замешан не только Павел Грудинин, но и члены Компартии. Ранее представитель Геннадия Зюганова уже называл недовольных работников совхоза «обиженными», вокруг которых водит хороводы пресса, дав недвусмысленно понять, что коммунисты не намерены отказывать в поддержке «клубничному олигарху». Слова эти, как видно, не расходятся с делом: под громкие призывы к «пролетарской солидарности в борьбе с вирусом и буржуями», коммунисты перепрофилируют целые медкомпании и сами участвуют в миллиардных аферах, помогая своим «дружкам-буржуям» утаивать народное добро.