Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Джабаров: фильм "Шугалей" донесет до россиян правду о захваченных социологах в Ливии

Джабаров: фильм "Шугалей" донесет до россиян правду о захваченных социологах в Ливии

 Цивилев оценил посыл фильма "Шугалей" о необходимости защищать россиян за рубежом

Цивилев оценил посыл фильма "Шугалей" о необходимости защищать россиян за рубежом
Роспотребнадзор анонсировал введение онлайн-продаж лекарств в России

Роспотребнадзор анонсировал введение онлайн-продаж лекарств в России

 Дочь Назарбаева лишилась должности спикера парламента Казахстана

Дочь Назарбаева лишилась должности спикера парламента Казахстана
В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

 El Confidencial рассказало о предпочтениях Италии на мировой политической арене

El Confidencial рассказало о предпочтениях Италии на мировой политической арене
Джабаров: фильм "Шугалей" донесет до россиян правду о захваченных социологах в Ливии

Джабаров: фильм "Шугалей" донесет до россиян правду о захваченных социологах в Ливии

 Цивилев оценил посыл фильма "Шугалей" о необходимости защищать россиян за рубежом

Цивилев оценил посыл фильма "Шугалей" о необходимости защищать россиян за рубежом
Роспотребнадзор анонсировал введение онлайн-продаж лекарств в России

Роспотребнадзор анонсировал введение онлайн-продаж лекарств в России

 Дочь Назарбаева лишилась должности спикера парламента Казахстана

Дочь Назарбаева лишилась должности спикера парламента Казахстана
В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

 El Confidencial рассказало о предпочтениях Италии на мировой политической арене

El Confidencial рассказало о предпочтениях Италии на мировой политической арене
12:38   2 Мая 2020
Общество

Цивилев оценил посыл фильма "Шугалей" о необходимости защищать россиян за рубежом

Цивилев оценил посыл фильма "Шугалей" о необходимости защищать россиян за рубежом

Художественный фильм "Шугалей" демонстрирует необходимость отстаивать права россиян, которые оказываются в непростой ситуации за рубежом, заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Основанный на реальных событиях фильм "Шугалей" поднимает проблему защиты россиян, пребывающих на территории иностранных государств. Случившийся в Ливии захват российских социологов является прямым вызовом России. Страна должна реагировать на подобные случаи и делать все возможное для помощи своим гражданам. Именно из этого и складывается уважение к государству, об этом депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев сообщил на своей странице в Facebook.

Картина "Шугалей" рассказывает реальную историю социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В течение года они находятся в печально известной неофициальной тюрьме "Митига", и до сих пор нашим соотечественникам не предъявлено никаких обвинений.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметил, что кинематограф станет еще одним фронтом борьбы за свободу россиянина. Фильм необходимо показывать иностранным зрителям, демонстрируя не только силу русского духа, но и готовность страны защищать граждан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #цивилев #пнс ливии #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...