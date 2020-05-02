Цивилев оценил посыл фильма "Шугалей" о необходимости защищать россиян за рубежом

Художественный фильм "Шугалей" демонстрирует необходимость отстаивать права россиян, которые оказываются в непростой ситуации за рубежом, заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Основанный на реальных событиях фильм "Шугалей" поднимает проблему защиты россиян, пребывающих на территории иностранных государств. Случившийся в Ливии захват российских социологов является прямым вызовом России. Страна должна реагировать на подобные случаи и делать все возможное для помощи своим гражданам. Именно из этого и складывается уважение к государству, об этом депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев сообщил на своей странице в Facebook.

Картина "Шугалей" рассказывает реальную историю социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В течение года они находятся в печально известной неофициальной тюрьме "Митига", и до сих пор нашим соотечественникам не предъявлено никаких обвинений.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметил, что кинематограф станет еще одним фронтом борьбы за свободу россиянина. Фильм необходимо показывать иностранным зрителям, демонстрируя не только силу русского духа, но и готовность страны защищать граждан.