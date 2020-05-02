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12:32   2 Мая 2020
Общество

Глава Роспотребнадзора опровергла мнение россиян, что они уже переболели COVID-19

Глава Роспотребнадзора опровергла мнение россиян, что они уже переболели COVID-19

Некоторые россияне предлагают, что они могли переболеть пандемией коронавируса в легкой форме. Глава Роспотребнадзора сообщила, почему подобные мнения ошибочны.

Часть россиян предполагает, что они могли переболеть пандемией коронавируса COVID-19 до марта. Граждане думают, что это могло произойти в январе-феврале в виде ОРВИ. Глава Роспотребнадзра Анна Попова сообщил, что все подобные предположения ложные и россияне не могли переболеть коронавирусной инфекцией до марта 2020 года.

Оперштаб зафиксировал 9623 новых случая COVID-19 на территории России. Информационный центр оперативного штаба поделился новой и актуальной информацией в Сети. Пользователи могут узнать о пандемии коронавируса на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#роспотребнадзор #россияне #коронавирус

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