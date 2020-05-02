Россия планирует запускать к МКС по три корабля «Союз» в год

Россия в 2021-2023 годах собирается запускать к Международной космической станции (МКС) по три пилотируемых корабля «Союз» в год – на один больше, чем в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам, которые появились в распоряжении агентства, в 2021 году пуски должны быть реализованы в апреле, сентябре и декабре, в 2022 году старты намечены на март, сентябрь и октябрь, а в 2023-м – на март, июнь и сентябрь. Кроме того, отмечается, что в следующем году два космических туриста, которые полетят к МКС на корабле «Союз МС-20», смогут впервые встретить на орбите Новый год.

Напомним, что с 2001 по 2008 год к МКС запускали по два корабля в год. С 2009 по 2019 год — по четыре. В нынешнем году Россия планирует отправить к орбите два «Союза».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что из-за коронавируса пуски российский ракет «Союз» приостановлены.