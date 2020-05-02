Объем добычи газа в России снизился

Уровень добычи российского голубого топлива в апреле текущего года составил 55,14 млрд кубометров, снизившись на 14,3%. Об этом сообщает "Интерфакс".

Тем временем, по сравнению с январем-апрелем прошлого года добыча уменьшилась на 8% и составила в этом году 240,55 млрд кубометров.

Что же касается добычи российской нефти, то в апреле 2020-го она достигла отметки 46,45 млн тонн, а это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В период с января по апрель добыча черного золота с газовым индексом в РФ увеличилась на 0,8%, до 186,82 млн тонн.

С 1 мая 2020 года вступила в силу новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи сырья. В марте стороны не смогли прийти к консолидированному решению, в результате чего мировой рынок нефти испытал глобальные потрясения.

Усугубила ситуацию пандемия коронавирусной инфекции, в частности, ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. В результате спрос на сырье снизился, а нефтехранилища буквально переполнены скупленной ранее дешевой нефтью.