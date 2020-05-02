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В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

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12:24   2 Мая 2020
Весь мир

В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

В Polskie Radio рассказали о жесткой реакции РФ на снос памятника Коневу

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за повреждение или уничтожение военных памятников и захоронений, расположенных как на территории России, так и за ее пределами. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу призвал СК РФ рассмотреть возможность преследования ответственных за демонтаж памятников, посвященных воинам Красной армии.

Эксперт из Польского института международных дел Анна Мария Дынер в эфире Polskie Radio отметила, что снос памятников происходит в странах, с которыми у России большие проблемы в плане исторических вопросов. Речь идет, в первую очередь, о Польше, странах Прибалтики и Чехии.

«Отсюда и следует очень сильная и жесткая реакция российских властей. Эта реакция очень странная. Если мы рассмотрим этот закон, то сложно понять, кто и за что должен отвечать», — считает Дынер.

Польша поступила очень правильно, демонтировав памятник Ивану Коневу в Кракове в 1991 году, отметил глава Польско-российского центра диалога и согласия Эрнест Выцишкевич. Он отметил, что если бы Варшава снесла в то время больше монументов такого типа, сегодня можно было избежать некоторых политических разногласий.

«Суть заключается не в памятниках. Они выступают как предлог к чему-то более существенному, к определенной операции в отношении памяти народов Центральной Европы, которую Россия пытается проводить в последние годы особенно активно», — отметил польский эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#польша #памятники

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